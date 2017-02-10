Kilis’te Patlayan Elektrik Trafosu Paniğe Neden Oldu

Edinilen bilgiye göre, 16.30 sıralarında Kilis Üniversite TOKİ kavşağında elektrik trafosunun içerisindeki yağın kaynaması sonucu basınç nedeniyle...

Kilis'te elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 16.30 sıralarında Kilis Üniversite TOKİ kavşağında elektrik trafosunun içerisindeki yağın kaynaması sonucu basınç nedeniyle patlama oldu. Patlamada trafonun iki duvarı da yıkıldı. Patlamada oluşan büyük gürültü paniğe neden oldu.

Patlamanın etkisiyle trafo binasının kapıları metrelerce uzağa uçtu. Harabeye dönen trafo çevresinde tesadüfen kimsenin olmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama sonrası üniversite ve TOKİ bölgelerinin elektrikleri kesilirken EDAŞ'ten gelen görevliler, incelemelerde bulundu. Arızanın giderilmesinin ardından elektriğin yeniden verileceği öğrenildi.