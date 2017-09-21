  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Kilis’te Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3’e Yükseldi

» »
Kilis’te Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3’e Yükseldi
Kilis'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'ü yükselirken, 3 kişinin tedavisinin sürdüğü olayla ilgili olarak 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kilis'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'ü yükselirken, 3 kişinin tedavisinin sürdüğü olayla ilgili olarak 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kilis genelinde sahte alkol nedeniyle zehirlenerek tedavi gören 12 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, 3 kişinin ise hayatı tehlikesi devam ediyor. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte içki satışı ve imalatı yapılan yerlerin ve kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sonucu 9 farklı adreste yapılan aramada 18 şişe muhtelif markalarda kaçak içki, 81,25 litre sahte içki, 424 paket kaçak sigara, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte içki satışıyla ilgili notların bulunduğu ajanda ve sahte içki muhafazasında kullanılan pet şişeleri ile bidonlar ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıstan M.S.H., E.S.S. ile M.İ.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.C.K. isimli şahıs kasten öldürme ve 5607 SKM suçlarından ve A.T. isimli şahıs ise yaralama ve 5607 SKM suçlarından çıkarılmış oldukları Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosikletiyle Otomobile Çarpan Genç Kız Yaralandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Düzce’de Fuhuş Başkanında 2 Gürcistan Uyruklu Kadın Yakalandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Suriyeli 8 Yaşındaki Read Aşram’ı Boğarak Öldüren Afganistan Uyruklu Asad Khan Tutuklanarak, Maltepe Cezaevi’ne Gönderildi.21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • İzmir’de Polislerin De Aralarında Bulunduğu Uyuşturucu Şebekesine Operasyon21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Bursa’da Vahşet21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Virajı Alamayan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Göçük Altında Kalan İki İşçi Ağır Yaralandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • 30 Küçükbaş Hayvan Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
  • Yayladağı’na Top Mermisi Düştü21 Eylül 2017 Perşembe 17:03
  • Elazığ’da Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı21 Eylül 2017 Perşembe 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti