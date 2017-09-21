Kilis’te Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3’e Yükseldi

Kilis'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'ü yükselirken, 3 kişinin tedavisinin sürdüğü olayla ilgili olarak 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kilis'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'ü yükselirken, 3 kişinin tedavisinin sürdüğü olayla ilgili olarak 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kilis genelinde sahte alkol nedeniyle zehirlenerek tedavi gören 12 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, 3 kişinin ise hayatı tehlikesi devam ediyor. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte içki satışı ve imalatı yapılan yerlerin ve kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sonucu 9 farklı adreste yapılan aramada 18 şişe muhtelif markalarda kaçak içki, 81,25 litre sahte içki, 424 paket kaçak sigara, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte içki satışıyla ilgili notların bulunduğu ajanda ve sahte içki muhafazasında kullanılan pet şişeleri ile bidonlar ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıstan M.S.H., E.S.S. ile M.İ.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.C.K. isimli şahıs kasten öldürme ve 5607 SKM suçlarından ve A.T. isimli şahıs ise yaralama ve 5607 SKM suçlarından çıkarılmış oldukları Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.