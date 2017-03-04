Kilis’te Sis Etkili Oldu

Kilis'te, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisin sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kilis'te, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisin sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kilis kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar kara yollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis lambaları ile araç farlarını yakarak seyretti.