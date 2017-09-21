Kilis’te Sis Etkili Oldu

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kilis kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-50 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis lambaları ile farlarını yakarak seyretti.
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