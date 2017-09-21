Kilis’te Sis Etkili Oldu

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kilis kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-50 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis lambaları ile farlarını yakarak seyretti.