Kilis’te Su Sorunu Çözülüyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Sadullah Seven ile bir araya gelerek Kilis'in su sorununu masaya yatırdı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Sadullah Seven ile bir araya gelerek Kilis'in su sorununu masaya yatırdı.

Bölge Müdürü Sadullah Seven ile beraberindeki Belediye Başkanı Hasan Kara ile bir araya gelerek, Kilis'in su sorunun masaya yatırıldı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Yeni Yapan, Narlıca ve Salabıyan (Şıh Mehmet Mahallesi) bölgelerinde içme ve kullanma kuyuları açılması, Seve Barajı Yeni Yapan derivasyon kanalı civarında içme ve kullanma kuyusu açılarak Seve Barajına su sağlanması, Tahta Köprü Barajı ve Fırat Nehrinden Kilis'e su getirilmesi konularının çalışılması, Yukarı Afrin Barajı ve İsale hattı inşaatlarının hızlandırılması (Yeni arıtma tesisi yapılması), Kilis Merkez Atık Su Arıtma Tesisi çıkış suyla sulama yapılabilmesi için basınçlı kum filtreleri ile uv (Ultraviyale) yapılarının kurulması ve yüzeysel sulama projesinin hazırlanması, Akpınar (zoppun) dereleri ve Gazze Parkı kuru dere korumasının yapılması.Kilis Narlıca Göletinin yapımına başlanmıştır. Tamamlandığında 196 hektar alan cazibeli olarak sunulacaktır. Kilis Demirciler Göleti, Kilis İli Merkez İlçeye 30 km mesafede Demirciler Köyünün 1,5 km güneydoğusunda Güneşdere üzerinde yapımına başlanmıştır tamamlandığında 78 hektar alan cazibeli olarak sulanacaktır. Kilis Şenlikçe Göleti Kilis Musabeyli İlçesi proje yapımına başlanmıştır tamamlandığında 206 hektar alan cazibeli olarak sulanacaktır. Kilis Musabeyli Kocabeyli Köyü kuru dere 2018 yılı mayıs ayına kadar planlama raporunun hazırlanması hedeflenmektedir.Kilis Musabeyli İlçe Merkezi kuru dereler yapımı ihale süreci devam etmektedir.Kilis Narlıca Deresi ve Gazze Parkı kuru dere yapımı ihale süreci devam etmektedir.Kilis il sınırları dışında ilçelerimizi ilgilendiren Hale Parkı, Kantara, Sinnep ve Söğütlü kuru dere 1 ve kuru dere 2 yapımı ihale süreci devam etmektedir.Kilis Musabeyli Sapkanlı Göleti yukarı havzası işin ilk inceleme raporu onaylanmıştır. 2018 yılı Mayıs ayına kadar planlama raporu hazırlanacaktır" diye konuştu.