Kilis'te,, toplu taşıma araçları iki gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacağı bildirildi.

Kilis'te,, toplu taşıma araçları iki gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacağı bildirildi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, " Bakanlar Kurulu'nun 12 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10558 sayılı; "15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin birinci yılı anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 06.00'dan başlayarak, 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar muaftır" kararnamesi gereğince, Kilis'te toplu taşıma araçları 2 gün ücretsiz yolcu taşıyacaktır" denildi.