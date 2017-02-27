Kilis’te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Vergi Haftası etkinlikleri Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na Defterdar Zekeriya Keleş tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu...

Kilis'te, 28. Vergi Haftası etkinlikleri başladı.

Vergi Haftası etkinlikleri Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na Defterdar Zekeriya Keleş tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ile başladı. Etkinliğe, Defterdar Zekeriya Keleş, Mali Müşavirler Odası Kilis Temsilcisi Davut Gücer, SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Vergi Dairesi çalışanları ile muhasebeciler katıldı.

Vergi Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.