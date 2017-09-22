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Kilis’te Yeni Yapılacak Hastanenin İhalesi Ekim’de Gerçekleştirilecek

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Kilis’te Yeni Yapılacak Hastanenin İhalesi Ekim’de Gerçekleştirilecek
AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, 520 yataklı, çağdaş, modern, tam donanımlı yeni devlet hastanesinin ihalesinin Ekim ayında yapılacağını söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, 520 yataklı, çağdaş, modern, tam donanımlı yeni devlet hastanesinin ihalesinin Ekim ayında yapılacağını söyledi.

Milletvekili Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kilis'in önümüzdeki en az 50 yıllık sağlık tesisi ihtiyacını karşılaması beklenen 520 yataklı, çağdaş, modern, tam donanımlı, 150 odalı, tek kişilik ve her bir oda 35 metrekareden küçük olmamak şartıyla bir hastane yapılacağını ifade ederek, "Hastanenin maliyeti 50 milyon Euro'dur Yer tespit çalışmaları bitmiş olup önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacaktır. Bakanlar kurulu kararı ile Türkiye genelinde 186 ova Sit ova ilan edilmiştir. Hastanenin yapılacağı alanın hemen bitişiğindeki parselden başlayan alanlar Sit ovaya aittir. Buralara yapılaşma izni kesinlikle yoktur. Kilis'in içeri bahçesi koruma altındadır" dedi.

Milletvekili Polat, içeri bahçenin sulanması içinde yakın zamanda Narlıca Gölet'ini yapacaklarını ifade etti.

Köylerin yol sorunu çözülüyor

Polat, yaptıkları çalışmalar sonucu bütün köylerin altyapı çalışmalarını bitirmiş olduklarını, üst yapı çalışmalarında kilit taşının yüzde 95 gibi bir oranı yakalandığını ifade ederek, " Bu yıl yaklaşık olarak 100 kilometre sıcak karışım asfalt yapacağız. Gecesini gündüzüne Valiliğimizle il ve ilçe teşkilatlarımızla, il genel meclis üyelerimizle her türlü makama başvurarak ödenek sıkıntılarını aşmış bulunmaktayız. Kilis bütünüyle her şeyin en iyisine layıktır. Bizlere her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve kabine üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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