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Kimder Başkan Yardımcısı Mustafa Şahingöz:

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Kimder Başkan Yardımcısı Mustafa Şahingöz:
KİMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahingöz, 28 Şubat 1997 MGK kararlarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen unutmayacaklarını söyledi.

KİMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahingöz, 28 Şubat 1997 MGK kararlarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen unutmayacaklarını söyledi.

Basın bildirisini okuyan Şahingöz, "Türkiye'de sayısı milyonları bulan İmam-Hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden yirmi yıl geçti. Önder olarak bizler, bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden hiç vazgeçmedik, yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma misyonunu üstlendik." dedi.

Anıt meydan da toplanan KİMDER mensupları adına açıklama yapan Şahingöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hatırlanacağı gibi "irtica ile mücadele "adı altında sürdürülen ve MHK kararlarıyla uyumlu bir şekilde siyasi erk tarafından hayata geçirilen uygulamalar, 2009'a kadar devam etti. Şüphesiz sözü geçen uygulamalar, ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir şekilde ve ısrarla yürütüldü. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle İmam Hatiplilerin ortaokul kısmı kapandı. Katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında, lisans tahsili yapmalarına okullarına devam etmesi yasaklandı ve irtica yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu.

On binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen, hukuksuzlukların karşısında medya, hukuk ve siyaset ceplerinden yeterli destek gelmeyince, ÖNDER şemsiyesi altındaki 400'den fazla İmam-Hatip derneği taşın altına elini, gövdesini koydu, her fırsatta yaşananları kamuoyuna duyurdu.

Tarihe 28 Şubat post-modern darbesi olarak geçen süreci hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz.

28 Şubat'ı hatırlatmanın ,bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin,28'Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz."

Yapılan basın açıklamasının ardından İmam-Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği üyeleri dağıldı.

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