Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Hiçbir dedikoduya meydan vermeden iddiası olmayan takımlar da en iyi performansı sahaya yansıtmalıdır. Son 2 hafta, hem şampiyonluk yarışındaki hem play-off mücadelesindeki ve düşme hattındaki takımlar için çok önemli. Bazı takımlar play-off'u veya düşmemeyi garantiledikten sonra asıl takımla değil, genç oyunculara veya yedek kadrosuna yer veriyor. Bu, gerçekten büyük vebal ve birçok takımı etkileyecek bir karardır. Kimse kimsenin ahını almasın. Bir gün gelir aldığı bu veballer bu takımların önüne çıkar" dedi.
- BIST 94.996
- Altın 141,038
- Dolar 3,5695
- Euro 3,8991
- Samsun 19 °C
- İstanbul 24 °C
- Ankara 22 °C
- İzmir 28 °C
- Ordu 15 °C
- Sinop 16 °C
- Giresun 17 °C
- Amasya 23 °C
- Rize 17 °C
- Trabzon 15 °C
- Tsk: “Bestler-dereler’de 1 Asker Şehit Oldu”
- KİMSE KİMSENİN AHINI ALMASIN!
- ZAMANI GELMEDİ Mİ BAŞKAN?
- Van’da Dünya Göçmen Kuşlar Günü
- Bestler Dereler’de 35 Pkk’lı Etkisiz Hale Getirildi
- Ilgazlı Miniklerin Anneler Günü Heyecanı
- HEDEF 3 PUAN
- Chp Besni İlçe Başkanı Kılınç’tan Kılıçdaroğlu’na Destek
- Geri Manevra Yapan Arabalı Vapur, Tekneye Çarptı
- SAMSUNSPOR'UN FORMASI ÇOK BÜYÜK
- Başkan Görmez Benzin İstasyonlarıyla İlgili İddialara Yanıt Verdi
- Ak Parti Konya İl Danışma Meclisi Yapıldı
- Bakan Özhaseki’den Üniversitelilere ‘Türkiye’de Kentsel Dönüşüm’ Konferansı
- CANİK’İN MİNİK BASKETÇİLERİ ŞAMPİYON
- Sinan Özen Hayvancılık Yapacak
KİMSE KİMSENİN AHINI ALMASIN!
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Lig'de şaibeye yer vermemek için iddiası olsun yada olmasın, tüm takımlar ciddiyetle sahada mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KİMSE KİMSENİN AHINI ALMASIN!Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Lig'de şaibeye yer vermemek için iddiası olsun yada olmasın, tüm takımlar ciddiyetle sahada mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.
ZAMANI GELMEDİ Mİ BAŞKAN?Samsunspor’un efsane başkanı İsmail Uyanık’ın Samsun’da bir dizi ziyaretlerde bulunması taraftarları heyecanlandırarak, 'Artık Zamanı Gelmedi mi Başkan?' dedirtti
HEDEF 3 PUANPazar günü deplasmanda Göztepe ile hayati bir maça çıkacak olan Samsunspor'lu oyuncular bu akşam havayolu ile İzmir'e gidecek. Tek hedef üç puan
SAMSUNSPOR'UN FORMASI ÇOK BÜYÜKSamsunspor'un orta saha oyuncusu Gökay İravul, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında konuştu. Başarılı futbolcu Samsunspor formasının da çok büyük olduğunu söyledi
CANİK’İN MİNİK BASKETÇİLERİ ŞAMPİYONSamsun Canik Belediyespor U14 takımı, Atakum Belediyespor'u 76-23 mağlup ederek şampiyon oldu. Canikli minik basketbolcular, Sinop'ta yapılacak olan Karadeniz Şampiyonası'nda Samsun’u temsil edecek
- 4 Kadın Çocuklara Sıcak Bir Yuva İçin Cebelitarık Boğazı’nda Kulaç Atacak
- Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip
- Samsun’da Minibüsün Çarptığı Öğretmen Ağır Yaralandı
- Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı
- Yılmaz: "560 Binin Üzerinde Öğretmen Tayin Ettik"
- Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Moloz Yığınında Döndü
- Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şurası Samsun’da Toplandı
- Canpolat’tan Ağbaba’ya Cevap
- 8 Çocuk Babasının Organları 3 Kişiye Umut Oldu
- Chp Bolu İl Başkanı Kazım Karsu:
- Hepsi Kayseri’de: Saç Teline Yazılan Besmele, Dünyanın En Küçük Kur’an-ı Kerim’i, Allah’ın 99 İsminin Yazılı Olduğu Tespih
- Bingöl’de Kurtarma Ekiplerinin Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
- Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı
- Bakan Çelik, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-khereji’yi Kabul Etti
- Uzmanlar Uyarıyor "Trabzon-erzurum Depremlerine Dikkat"
- Uyuşturucu Ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
- Fetö’den İhraç Edilen Vergi Uzmanı Gözaltına Alındı
- Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Fetö’den Adliye Sevk Edilen Öğretmen Tutukladı
- Dürümlü’de Hayatını Kaybedenler İçin Anma
1/20
- BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU
- KARADENİZ'İN BAHARI FOTOĞRAFLARDA
- RENKLİ 1 MAYIS GÖRÜNTÜLERİ
- HACIOĞLU VE ŞAHİN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.