KİMSE KİMSENİN AHINI ALMASIN!

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Lig'de şaibeye yer vermemek için iddiası olsun yada olmasın, tüm takımlar ciddiyetle sahada mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Hiçbir dedikoduya meydan vermeden iddiası olmayan takımlar da en iyi performansı sahaya yansıtmalıdır. Son 2 hafta, hem şampiyonluk yarışındaki hem play-off mücadelesindeki ve düşme hattındaki takımlar için çok önemli. Bazı takımlar play-off'u veya düşmemeyi garantiledikten sonra asıl takımla değil, genç oyunculara veya yedek kadrosuna yer veriyor. Bu, gerçekten büyük vebal ve birçok takımı etkileyecek bir karardır. Kimse kimsenin ahını almasın. Bir gün gelir aldığı bu veballer bu takımların önüne çıkar" dedi.