Kimse sandıkta 'Evet'i öyle cepte görmesin, yanılır..

Herkes biliyor ki; kim ne derse desin 16 Nisan'daki referandumda Samsun için söylüyorum, şu an için 'evet' cepte filan değil.

Bıçak sırtı denilebilir.

9 İlde dolaşan arkadaşlarımız, ara sıra vatandaşla sohbet ederken, 'çok alışık olmadıkları için' anketlere net yanıtlar vermiyor ama Samsun seçmeni öyle değil.

Aksi açıklamalar yapılsa da AK Parti'de Samsun'da çok iyi biliyor, 'Bunca sorunlar ve tepkili işler arasından' evet çıkmasının çok çalışmaya bağlı olduğunu.

Öncelikle Samsun kara bir kış ama karla mücadelesi zayıf bir süreç yaşadı.

Hatta 'milletin parasını, karla mücadele için harcamayacağını net bir şekilde açıklayan' Büyükşehir Belediye başkanı var.

Binlerce kişi attığı twetlere eleştiri yaptı.

Etçi Nusret bile konu 'tuz atarken' resmedildi, iş komediye döndü.



630 kişi buzda kaydı kolunu bacağını kırdı.

Dua etsinler de vatandaş 'Görevi ihmalden dava açmadı, tazminat talep etmedi'..

Vatandaş kırsalda evine mahkum oldu.

Yörükler'deki yıkım ve o yıkıma maruz kalanlar kara kışta evlerinden oldu.

Onların ve yakınlarının isyan mesajlarını çektikleri fotoğrafları medyada yer aldı.

Gülsan Sanayi de esnaflara 'çıkın, kendinize başka yerden dükkanlar tutun' diyende yine Büyükşehirli yetkililerdi.

Saathane'de yüzlerce kişi Büyükşehir Belediyesi ile davalık.

Sahilde davalık olanlar var.

Parkomat meselesi zaten Samsunluyu canından bezdirdi.

Mahkeme kararları araçların camlarında dolaşıyor. Büyükşehir'in parkomat inadı ne yazık ki, vatandaşı 'cezalı duruma düşürüyor'.

Tarım Lisesi okul yapılacaktı, Büyükşehir'in ani manevrasıyla kent park oluverdi.

Atakum'da, İlkadım'da, Canik'te vatandaş işsizlikten kırılırken, işyerinin önüne tente yaptırmış onlara takmışlar kafayı.

Yüzlerce kişi savcılık..

Denizin sıfırına 36 katlık otele geç, tenteye dur zihniyeti.

İlkadım'da kentsel dönüşüme zorla 12 kat izin, Atakum'da yandaşların ortağı olduğu Gökdelen Kule'ye 36 kat.

Kuş Cenneti, cennetten çıktı iş makinelerinin girdiği cehenneme döndü. Deltada kuş kalmadı adeta.

Minibüsçülerle zaten Büyükşehir''in derdi hiç bitmedi.

Zarar eden raylı sistemi kara geçirmek için 'otobüsleşin' diye tutturdu.

Kent merkezine minibüsler giremedi.

İlçelerden gelenler iki üç araç değiştirmek zorunda kaldı.

Saymakla bitmez ama son olarak ta Canik, Hasköy minibüs hatları ile sıkıntı başladı.

Otobüsleşin diyor Büyükşehir.

Hem de referandum üzeri bastırıyor.

Mastır planı varmış.

Yesinler mastır planınızı sizin.

Samsun'u planlıyoruz diye yola çıktılar 'Bir çok işleri mahkemelik oldu'.

Köy yollarında isyan var.

Yılanlıdere'yi SASKİ'nin çöplüğü yaptılar. Vatandaş fotoğraflayıp gönderiyor.

Gece gündüz, pislik akıtıyorlar.

Nereyi tutsan 'ah işitiyorsun'.

Şimdi de '16 Nisan'da sandık var, vatandaşı ikna edin rekor evet çıksın diye' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'talimatlar yağdırıyor'..

Yağdırır elbette. Oradan bakınca Samsun öyle gözükebilir.

Ama Samsun zor.

Referandumda 'iş AK Parti İl ve ilçe teşkilatına ve ilçe belediye başkanlarına ve milletvekillerine düşüyor''.

Büyükşehir 'bence çok çıkmasın sahaya, vatandaşın karşısına'

Ters tepebilir..

Benden söylemesi..