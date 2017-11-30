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Kimsenin seçimi bizi ilgilendirmez !

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Kimsenin seçimi bizi ilgilendirmez !
Kendisinin, esnaf odaları seçimlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaları şaşkınlık içerisinde okuduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Esnaf odalarının seçimleri, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bizi ilgilendirmez "dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, son günlerde çıkan, ‘SESOB’ seçimlerine müdahil olduğu yönündeki haberlere anlam veremediğini söyledi. STK’larla yakın iletişim içerisinde olduklarını ve halkın yararına olacak ortak projelerde buluştuklarını hatırlatan Başkan Taşçı, “Hiçbir belediye başkanının, STK’ların seçimlerine müdahil olmasını doğru bulmuyorum. Bugüne kadar hiçbir STK’nın, esnaf odasının seçimi bizi ilgilendirmedi, bugünden sonra da ilgilendirmez” dedi.

Hiçbir STK’nın seçimine müdahil olmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Taşçı, “STK’larla yakın ilişki içerisinde olan ve halkımızın yararına olacak ortak projelerde buluşan bir belediyeyiz. Ancak hiçbir esnaf odasının, STK’nın seçimi bizi bugüne kadar ilgilendirmedi, bugünden sonra da ilgilendirmez. Basında birkaç gündür bu konuda haberler yayınlanmakta, bizim seçimlere müdahil olduğumuz yönünde, yalan merkezli iddialar ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların kaynağını merak etmekle beraber kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açık bir şekilde dile getirmek istiyorum "diye konuştu. 

BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ 
"Hiçbir esnaf odasının seçimi bizi ilgilendirmez "diyen Taşçı, " Bu vesileyle esnaf odaları seçimlerinde yarışacak olan tüm başkan adaylarına başarılar dilerim. Meslek kolları ve şehrimiz için en hayırlısı kim olacaksa onun seçimi kazanmasını temenni ederim. Bizim işimiz, halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Üstlendiğimiz bu zorlu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Biz işimize bakıyoruz, herkes de kendi işine baksın. Bu iddialar bana, o meşhur kuyu ve taş hikayesini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.  Zekeriya FIRAT 

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