Siirt'in Pervari ilçesinden Adıyaman'ın Kahta ilçesine kaçak yollarla getirilmeye çalışılan 4 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinden Adıyaman'ın Kahta ilçesine kaçak yollarla getirilmeye çalışılan 4 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kahta Narince Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol ve arama noktasında bir araçta yapılan aramada kafes içerisinde 2'si dişi olmak üzere 4 kınalı keklik ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan 4 adet keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine teslim edildi.

Keklik taşıyan şahıslara yaklaşık 2 bin 500 lira para cezası kesilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri tarafından keklikler doğaya bırakıldı.