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Kınalı Kuzular Askerlik Yolunda

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Kınalı Kuzular Askerlik Yolunda
Tekirdağ'da askere gidecek 1997/2 tertipler için davullu klarnetli şölen düzenlendi.

Tekirdağ'da askere gidecek 1997/2 tertipler için davullu klarnetli şölen düzenlendi. Şölende, asker adayları arkadaşları tarafından havaya atılınca, otogarda dakikalar süren kovalamacalar yaşandı.

Vatani görevlerini yapmak için Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa Otogarından bir araya gelen kınalı kuzular için davullu klarnetli şölen düzenlendi. Aileleriyle birlikte otogara gelen asker adayları, gece boyunca davul ve klarnet eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Kaçanlar en yükseğe atıldı

Askere gidecek olan gençler, arkadaşları tarafından "En büyük asker bizim asker" nidaları ile kucaklarına alınıp havaya atılırken, kimi asker adayları ise havaya atılmamak için kaçmaya çalıştı. Dakikalar süren kaçışın ardından en çok kaçan asker adayları, arkadaşları tarafından kucağa alınıp en yükseğe atılmaya çalışıldı. 1997/2 Mehmetçik adayları, kutsal görev öncesi yaşadıkları yerlerde kına yakma merasimi sonrası davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla birliklerine katılmak üzere otobüslere bindiler.

Askerleri taşıyan otobüslerin önünü kestiler

Kınalı kuzuları taşıyan otobüsler otogardan çıkacakları sırada, askerlerin Tekirdağ'daki arkadaşları otobüslerin önünü keserek ay yıldızlı Türk bayrağı eşliğinde önce saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudular. Daha sonra yapılan "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla birlikte otobüslerin otogardan çıkmasına izin verildi.

Kınalı Kuzular Askerlik Yolunda

Kınalı Kuzular Askerlik Yolunda

Kınalı Kuzular Askerlik Yolunda

Kınalı Kuzular Askerlik Yolunda

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