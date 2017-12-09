Kınalı Kuzular İçin Asker Eğlencesi

Eskişehir'de, Odunpazarı Dernekler Platformu tarafından düzenlenen törenle 12 genç askere uğurlandı.

Eskişehir'de, Odunpazarı Dernekler Platformu tarafından düzenlenen törenle 12 genç askere uğurlandı.

Hicri Sezen Parkı'nda düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

"Son nefesimizi vermeden bu topraklarda birilerinin söz söylemesine müsaade etmeyeceğiz"

Törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, "Biz bu topraklarda 500 yıldır bu meydanda toplanıyoruz. Burada yaşıyoruz. Biliyorsunuz çok zor dönemlerden geçiyor ülkemiz. Sürekli çevremizde yaşanan olaylar ve ülkemizin bu olaylara karşı göstermiş olduğu tavır aziz milletimizin onuru ve gururu haline gelmiştir. Biz son sözümüzü söylemeden son nefesimizi vermeden bu ülkede ve bu topraklarda asla brilerinin söz söylemesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okunurken kınalı kuzular için kurban kesildi. Asker yakınları duygu dolu anlar yaşarken, gençlere de kına yakıldı. Etkinlik eğlenceli oyun havasıyla gençler ve ailelerinin oynamasıyla son buldu.