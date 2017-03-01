Kipa’nın Hisse Devri Tamamlandı

Tesco Kipa'nın toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 95,5'ini temsil eden payların Migros'a devrinin tamamlandığı açıklandı.

Tesco Kipa'nın toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 95,5'ini temsil eden payların Migros'a devrinin tamamlandığı açıklandı.

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin (Kipa) toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 95,5'ini temsil eden payların Migros Ticaret AŞ'ye (Migros) devrinin tamamlandığı açıklandı. Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; Tesco Kipa'nın, Tesco Overseas Investments Limited isimli şirkete ait toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 95,50'sini temsil eden ve halka açık ve halka açık olmayan paylarının tamamının devri, "Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde belirtilen ön koşulların gerçekleşmesi ve gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlandığı bildirildi.

KAP'a yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Pay alım satım sözleşmesi uyarınca, Kipa'nın 28.02.2017 tarihli tahmini yıllık kapanış bilançosuna göre satın alma bedeli 199.011.756,83 TL olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu satın alma bedeli, pay devir tarihi olan 01 Mart 2017'de Satıcı'ya ödenmiş olup; işbu tarihte ödenen satın alma bedeli tutarı, Kipa'nın 28.02.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş yıllık kapanış bilançosuna göre yapılacak nihai fiyat düzeltmelerine tabi olacaktır.

Pay devrinin gerçekleşmesiyle birlikte Kipa'nın yönetim ve kontrolü şirketimize geçmiştir. Bu nedenle, Şirketimiz tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için yasal süresi içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuracaktır".