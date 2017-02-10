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Kipa’nın Migros’a Devrine Onay

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Kipa’nın Migros’a Devrine Onay
Rekabet Kurumu, Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Migros'a devrini onayladı.

Rekabet Kurumu, Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Migros'a devrini onayladı.

Rekabet Kurumu'nun, Haziran ayında imzalanan, Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den Migros Ticaret A.Ş.'ye devir işlemini onayladığı açıklandı. Konuyla ilgili Kipa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 Haziran 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere ana hissedarımız Tesco Overseas Investments Limited ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 95,5'ine tekabül eden A ve B grubu payların devredilmesi amacıyla bir pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştı. Akabinde Migros Ticaret A.Ş. gerekli yasal iznin alınması için 21 Haziran 2016 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapmıştı.

Şirketimiz 9 Şubat 2017 tarihinde, söz konusu pay devir işlemi bakımından 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş'nin bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin Migros'un 25 Ocak 2017 tarih ve 580 sayılı başvurusundaki taahhütler ile giderildiği kanaati ile gerekli iznin Rekabet Kurulu'nun 9 Şubat 2017 tarihli ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca verildiği konusunda ana hissedarımız tarafından bilgilendirilmiştir. Bu minvalde, pay devir işlemi tamamlandığında, bu durum kamuoyuna duyurulacaktır".

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