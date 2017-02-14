Kıraathanede ‘Kadına Şiddete Hayır’ Eğitimi Verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik şiddete karşı kahvehane ve kıraathanelerde başlattığı, "Şiddete Karşı Mücadelede Cinsiyet Faktörü"...

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik şiddete karşı kahvehane ve kıraathanelerde başlattığı, "Şiddete Karşı Mücadelede Cinsiyet Faktörü" konulu eğitim programı, Tevfikiye Mahallesi Günaydın Kıraathanesinde devam etti. Gerçekleştirilen söyleşide kadınlara ve çocuklara şefkatle davranılması gerektiği vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Şiddete Karşı Mücadelede Cinsiyet Faktörü" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Tevfikiye Mahallesi Günaydın Kıraathanesinde gerçekleştirilen söyleşiye, mahalle sakinleri ilgi gösterdi. Psikolog Merve Ateş'in konuşmacılığını yaptığı söyleşide, kadına karşı şiddet uygulayanların kendi iç dünyasını sorgulaması gerektiği vurgulandı. Psikolog Merve Ateş, gerçekleştirilen söyleşide öfke kontrolünü de anlattı. Toplumun zayıf kesimi olan çocuklara ve kadınlara şefkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Ateş, kıraathanelerdeki erkeklerin konuya yönelik sorularını da cevapladı.