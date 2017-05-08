Kiralık Araçta 8 Kilogram Esrar Bulundu

Kayseri polisi şüphe üzerine durduğu kiralık araçta 8 kilogram esrar ele geçirdi.

Kayseri polisi şüphe üzerine durduğu kiralık araçta 8 kilogram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya yolu üzerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine "35" plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan yapılan aramalarda, tampon bölümüne zulalanmış 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, otomobilin kiralık olduğu bildirildi.