Kıranardı Gençlik Ve Spor Kulübü’ne Kayak Sporunun Yaygınlaştırılması İçin Melikgazi Desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Merkezinin adeta giriş kapısı olan Kıranardı Bölgesinde faaliyet gösteren Kıranardı Gençlik...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Merkezinin adeta giriş kapısı olan Kıranardı Bölgesinde faaliyet gösteren Kıranardı Gençlik ve Spor Kulübü'ne kayak sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için destek sağlanacağını söyledi. Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 14 spor salonu ile 145 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yaygın ve herkes için spor amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 14 ayrı bölgede çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. 145 ayrı bölgede açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız spor yapanların sayısını artırmak ve 7'den 70'e her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamaktır. Kış Sporları Merkezi olan Erciyes de kayak yaparak kayak sporunu yaygınlaştıran ve bu yönde ödüller alan Kıranardı Gençlik ve Spor Kulübü çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile destek olacağız" dedi.

Kıranardı Gençlik ve spor Kulübü'ne yardım yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin salon sporlarının merkezi ve sporcu ile spor adamlarının destekleyicisi olduğunu da sözlerine ekledi.