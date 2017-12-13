Kiraz Bahçesi Projesi İçin İmzalar Atıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından üç kez desteklenen Serada Çiçekçilik Projesi'nin ardından yeni bir tarımsal projeyi...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından üç kez desteklenen Serada Çiçekçilik Projesi'nin ardından yeni bir tarımsal projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tarımda çeşitliliği arttırmayı amaçlayan projelerden olan ve Naip Mahallesi'nde uygulanacak Kiraz Bahçesi projesi Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünün üreteceği aşılı fidanlarla gerçekleştirilecek. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin tarımsal kalkınmaya yönelik yatırımlarından olan Kiraz Bahçesi projesi hayata geçiriliyor. Proje Naip Mahallesi'nde toplamda 15 dekarlık alanda uygulanacak. Tarımda çeşitliliği arttırmak, çiftçileri yeni ve kârlılık oranı yüksek tarım ürünleri ile tanıştırmak ve unutulmaya yüz tutmuş kiraz yetiştiriciliğini yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan projede, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2018 yılının Şubat ayında uygulamaya geçilecek.

15 dekarlık alanda kiraz üretilecek

Kiraz Bahçesi projesi ile ilgili çalışmalar kapsamında 15 dekarlık alana ekilecek olan kiraz fidanlarının temini ile ilgili olarak Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer arasında imzalanan sözleşme, yeni kiraz türlerini içeren 440 adet aşılı kiraz fidanının teminini içeriyor.

"Alternatif tarım ürünlerine önayak olamaya çalışıyoruz"

İmza töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Trakya Kalkınma Ajansı tarafından üç kez desteklenen Serada Çiçekçilik Projesi'nin ardından önemli bir tarımsal kalkınma modelinin daha geliştirilmesi açısından Kiraz Bahçesi projemizi önemli bir yeni adım olarak görüyoruz. Bölgemiz bereketli topraklara ve tarım için bulunmaz bir iklime sahip. Akla gelecek birçok tarım ürününün yetiştirilmesi mümkün. Ancak yıllar içinde bölgede tarım belli başlı ürünlerle kısıtlı kalmış. Bu da zamanla çiftçilerimizi tarımdan uzaklaştırarak farklı iş kollarına yöneltmiş. Biz belediye olarak modern yöntemlerle alternatif tarım ürünlerinin bölgemizde yetiştirilmesi için önayak olmaya çalışıyoruz," diye konuştu.

"Adına festival yaptığımız kiraz şehrimize dışarıdan geliyor"

Eşkinat, "Kiraz Bahçesi projemizin bir diğer önemi de şu, adına festival yaptığımız meyve, şehrimize dışarıdan geliyor. Kiraz için böylesine özel bir iklime sahip olma şansını değerlendiremiyoruz. Bu proje ile bölgemizde kirazcılığı yeniden canlandırmak, yerli kirazımızı geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak niyetindeyiz. Serada Çiçekçilik projemizde olduğu gibi, örnek bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Kiraz yetiştirmek isteyen vatandaşlarımıza teknik anlamda ve eğitim desteği sağlayarak kirazcılığın yeniden yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 2018 yılı ile birlikte iki tarımsal projemiz de hayata geçecek ve kiraz ve mevsimlik çiçek gibi iki önemli alternatif tarım ürününü bölgemize kazandırmış olacağız" dedi.

"İşbirliği için mutluyuz"

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer ise, Süleymanpaşa Belediyesinin tarımsal kalkınma ile ilgili programlarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Belediyemiz, Süleymanpaşa'da tarımsal çeşitliliğe katkı yapacak projeleri hayata geçirme konusunda çok başarılı adımlar atıyor. Naip Mahallesi Kiraz Bahçesi projesinde kiraz fidanlarının teminini gerçekleştirecek olmaktan, böyle bir işbirliği içinde yer almaktan kurum olarak mutluyuz" açıklamasında bulundu.