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Kirazlimanı'nı betonlaştırmayın

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Kirazlimanı'nı betonlaştırmayın
Ordu Çevre Derneği tarafından Güzelyalı, Taşbaşı ve Kirazlimanı Mahalle sakinleriyle düzenlenen toplantıda Belde Otel alanının 'özel proje alanı' kapsamına alınmasına tepki gösterildi

Altınordu Belediye Meclis Üyesi Duygu Canik'in de katıldığı toplantı hakkında bilgi veren ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, "Kirazlimanı Mahallesi'nin tarihi yok ediliyor. Özel proje alanı kapsamına alınan Belde Otel ve arazisine dev binalar yapılacak daha sonra da burada yaşacaklar için marina inşa edilecek. Burayı korumak için birlikte davranmamız gerekir" dedi.

ÖZEL PROJE ALANLARI ÇOĞALIYOR
Toplantıda teknik bilgiler de veren Altınordu Belediye Meclis üyesi Duygu Canik de, "Altınordu'da bazı alanlar özel proje alanı kapsamına alınarak şirketlere ihale edildi. Buraları alan şirket önünde herhangi bir engel yok. İster konut, ister alışveriş merkezi isterse de otel yapar. Yetki şirkete ait. Hatta kat sınırı da yok. Belde Otel yerine yapılacak binalar 20-25 katlı olabilecek" diye konuştu. Canik, Ordu'nun en güzel koylarından birinin yok edileceği uyarısında bulundu.

Toplantıda söz alan mahalleliler de, "Burası bizler için değerli. Yeşilimizi ve denizimizi yok ettirmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdiler. Toplantıya katılan halk, Belde Otel alanında basın açıklaması yapamaya ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'na katılmaya karar verdiler. N. Alper CABBAR

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