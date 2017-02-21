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Kırcalı: ''Hedef güçlü Türkiye'

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Kırcalı: ''Hedef güçlü Türkiye'
AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, "Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Partili Kırcalı, "Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek" dedi. Kırcalı, şöyle devam etti; "Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkımız artacak. Suriye’deki Fırat Kalkanı Operasyonu örneğinde görüldüğü gibi, uluslararası işbirliği ve terörle mücadele imkânları genişleyecek Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak konusunda elimiz güçlenecek. Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz artacak" diye konuştu.

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