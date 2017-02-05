Kırcalı muhalefeti hedef aldı

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Anayasa değişikliği hakkında muhalefet parti temsilcilerinin yalan beyanlarda bulunduklarını belirterek, "Yalanlarla milletimizi kandıramazlar” dedi

AK Parti Samsun Milletvekil Orhan Kırcalı, Anayasa değişikliğine karşı olarak muhalefet temsilcilerinin yaptıkları açıklamaları değerlendirdi. Muhalefet parti temsilcilerinin yalan beyanda bulunduklarını belirten Kırcalı, "Tek adamlık geliyor, TBMM yok ediliyor, TBMM devre dışı bırakılıyor, Yasama ve denetim görevi elinden alınıyor gibi yalan ve yanlış sözler söyleniyor. Amaç milletimizi kandırtmaktır" dedi.

"Biz anlatmaya devam edeceğiz" diyen Kırcalı, "Milletimiz bu yalanlara kanmamıştır, kanmayacaktır, anayasa değişikliklerine evet diyecektir. Biz milletimizin sağduyusuna inanıyoruz. Değişiklikler ile yalan konuşanların yalanlarını bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye gelişmeye devam ediyor. Ülkemizde Samsun dahil 34 ilimizde 5 yıldızlı otel gibi şehir hastaneleri yapılacaktır. Bakanımız müjdeyi verdi. İnşallah Samsun-Ankara arası hızlı trende gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.