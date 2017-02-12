Kırcalı: OSB doğalgaza kavuşacak

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgazın ulaştırılması konusunda girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgazın ulaştırılması konusunda girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Çalışmalarımız devam etmektedir. Bafra İlçemiz için önem arz eden yeni kurulacak OSB’lerle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz" dedi.

Milletvekili Av. Kırcalı, "Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı 2017 Yatırım Programında yer alan Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB için Bafra’daki çalışmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının listeyi yayınlaması ile başladı. Öncelikle proje, alt yapı ve ardından ihale süreci ile sonuçlanacak. Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinin Yatırım Programına alınması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız tarafından imzalanarak Kalkınma Bakanlığımıza gönderildi. Kalkınma Bakanlığının Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapacağı çalışmalar sonrası 2017 Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programına eklenmesini sağlayacağız. Sera OSB ile ilgili müjdeyi de inşallah hemşerilerimize vereceğiz" diye konuştu.