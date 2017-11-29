Kırcami Parselasyonu Askıya Çıktı

Muratpaşa Belediyesi, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami imar planları parselasyon çalışmasını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde askıya çıkardı.

Muratpaşa Belediyesi, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami imar planları parselasyon çalışmasını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde askıya çıkardı.

Antalya'nın 30 yıllık kanayan yarası Kırcami imar planlarında Muratpaşa Belediyesi'nin tamamladığı parselasyon çalışmasının Büyükşehir Belediye Encümeni'nce onaylanmasının ardından askı süreci başladı.

Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı, Fener ile Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan plana ilişkin uygulama bilgileri Değirmenönü Kültür Merkezi'nde askıya çıktı.

Uygulama bilgileri parsel malikleri veya yasal temsilcilerine vekaletnameyle birlikte tapu senedi, tapu kaydı ibraz edilmek koşuluyla verilebiliyor. Parselasyon, 28 Aralık Perşembe mesai bitimine kadar askıda kalacak.

Başkan Uysal, Kırcami imar planlarının kentin çözülemez sorunun olarak görüldüğü noktada ilk kez bu aşamaya getirildiğini söyledi. "Milletin hakkı ve hukuku dışında hiçbir kavram bana heyecan vermez" diyerek çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, "Bu süreçte sergilediği işbirliği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Şimdi çok daha iyi görülecektir ki, planlar yasal olarak nasıl olması gerekiyorsa aynen o şekilde yapıldı. Başka türlü işlere hiç girmedik, girmeyiz, girilmesine de müsaade etmeyiz" diye konuştu.