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Kiremitlik Tepe’de Rekor Atlayış

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Kiremitlik Tepe’de Rekor Atlayış
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kayakla atlamada son madalyalar hem erkekler hem de karma takım atlayışlarıyla sahiplerini buldu.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kayakla atlamada son madalyalar hem erkekler hem de karma takım atlayışlarıyla sahiplerini buldu. Normal tepe yarışlarında Slovenya yine birinciliği elden bırakmadı.

EYOF 2017 Erzurum'un son yarışlarında, Türkiye'nin tek atlama kulesi olan Kiremitliktepe Atlama Kuleleri'nin rekoru kırıldı. Hem erkeklerde hem de karma takım yarışlarında altın madalyayı kazanan Slovenya'dan Timi Zajc 117.5m uzunluğundaki atlayışıyla, K90 tepesinin en uzun atlayışını gerçekleştirdi.

Her ülkeden dört sporcunun katıldığı karma takım yarışlarında da sıralama değişmedi ve Slovenya altın madalyanın sahibi olurken, Fransa gümüş, Rusya ise bronz madalyayı kazanan ülke oldu.

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