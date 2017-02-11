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Kırgız Ana Muhalefet Lideri Tekebayev, Kıbrıs’ta Devrik Lider Bakiyev’le Görüştü

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Kırgız Ana Muhalefet Lideri Tekebayev, Kıbrıs’ta Devrik Lider Bakiyev’le Görüştü
Kırgızistan ana muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev, Kıbrıs'ta, Kırgızistan devrik lideri Kurmanbek Bakiyev'le bir araya geldi.

Kırgızistan ana muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev, Kıbrıs'ta, Kırgızistan devrik lideri Kurmanbek Bakiyev'le bir araya geldi. Tekebayev'in, Eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini, iç kargaşa çıkartarak engellemek amacıyla Bakiyev'le görüştüğü iddia edildi. Kırgız Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e karşı sürekli karalama kampanyası sürdüren Tekebayev'in, Bakiyev'den bu konuda finansal destek istediği ileri sürüldü.

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