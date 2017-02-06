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Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı Yarışı Başladı

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Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı Yarışı Başladı
Kırgızistan'da eski Başbakanı Temir Sariev, Eylül ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Kırgızistan'da eski Başbakanı Temir Sariev, Eylül ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Kırgızistan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar tek tek belirlenmeye başladı. Ülkenin eski Başbakanı Temir Sariev, Eylül ayında yapılacak seçimlere adaylığını açıkladı. AK-Shumkar Partisi de cumartesi günü yapılan MYK toplantısında Temir Sariev'in Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

53 yaşındaki Temir Sariev, 30 Nisan 2015'ten 11 Nisan 2016'ya kadar ülkenin Başbakanı olarak görev yapmıştı. Sariev, hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının ardından istifa etmişti.

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