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Kırgızistan’dan, Merkel’e Ülkenin En Prestijli Nişanı

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Kırgızistan’dan, Merkel’e Ülkenin En Prestijli Nişanı
Kırgızistan'ın en prestijli nişanı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verildi.

Kırgızistan'ın en prestijli nişanı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Kırgızistan ile Almanya'nın arasında resmi ilişkilerin başlamasının 25. yılı anısına Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, Kurmanjan Datça nişanını takdim etti. Tören, Atambayev'in AB ziyareti kapsamında yapılan ikili görüşmede gerçekleştirildi.

Kırgız tarihinindeki en önemli kadın şahsiyetlerinden biri olan Kurmanjan Datça, iyi bir eş iyi bir anne ve iyi bir komutan olarak zihinlerde yer etmiştir. 2016 yılında kurulan Kurmanjan Datça Vakfı sosyal olaylar, ekonomik mesleki başarılar ve halk için olumlu işler yapanları ödüllendiren bir misyon üstleniyor.

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