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‘Kırık Çizgilerden Memleket Manzaraları’ Sergisi Açıldı

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‘Kırık Çizgilerden Memleket Manzaraları’ Sergisi Açıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin ücretsiz resim, ebru, hat ve fotoğrafçılık kurslarını tamamlayan öğrencilerin eserlerinden...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin ücretsiz resim, ebru, hat ve fotoğrafçılık kurslarını tamamlayan öğrencilerin eserlerinden oluşan "Kırık çizgilerden memleket manzaraları" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Kültür ve Kongre Merkezinde ücretsiz düzenlediği ve 4 ay süren resim, ebru, hat ve fotoğrafçılık kursları sona erdi. Eğitimini tamamlayan 30 öğrenci tarafından 42 resim, 15 ebru ve hat, 37 fotoğraftan oluşan "Kırık çizgilerden memleket manzaraları" sergisi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde açıldı. Açılışa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz, birim amirleri, eğitmenler, kursiyerler ve aileleri katıldı. Davul zurna eşliğinde yapılan açılışta, yöresel oyunlar oynandı, Başkan Atilla da öğrencilere eşlik etti. Daha sonra Başkan Atilla ve davetliler, sergideki eserleri inceledi. Program plaketlerin verilmesiyle sona erdi. Bir hafta boyunca Kültür ve Kongre Merkezinde açık kalacak sergi, daha sonra birer haftayla sırasıyla Dengbej Evi ve İçkale Müzesi Sanat Galerisinde açılacak. Ardından Başkan Atilla, Kültür ve Kongre Merkezinde tiyatro salonunu ziyaret etti. Başkan Atilla, burada 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimini konu alan tiyatro oyunu provalarındaki oyuncularla bir süre sohbet etti.

‘Kırık Çizgilerden Memleket Manzaraları’ Sergisi Açıldı

‘Kırık Çizgilerden Memleket Manzaraları’ Sergisi Açıldı

‘Kırık Çizgilerden Memleket Manzaraları’ Sergisi Açıldı

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