Kırık Dişler Kaderiniz Olmasın

Bonding Adeziv sistem dişin üzerine tek seansta bazı malzemeler uygulayarak dişin şeklini değiştirme işlemi olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı...

Bonding Adeziv sistem dişin üzerine tek seansta bazı malzemeler uygulayarak dişin şeklini değiştirme işlemi olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, kırık dişlerin bonding uygulaması ile tedavi edileceğini söyledi.

Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu,"Bonding uygulaması sıklıkla diş aralıklarını kapatmakta kullanılır. Bir kaç dişin yada bir dişin aralıklarının kapatılmasında çok başarılı bir yöntemdir. Bonding, genç yaştaki insanlarda bir travmayla veya düşme etkisi ile dişi kırıldığında o kişiye porselen diş yapılamadığı zaman kullanılır. Dişin yarısının kırık olduğu durumlarda bile bonding başarılı olur.

Kırık diş üzerine tekrar yeni diş yapmak tek seansta yaklaşık diş başına yarım saatlik bir süre içerisinde uygulanabilir" dedi.

Bondingin en güzel yanının ise minimal invaziv bir uygulama olduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, "Yani; dişe hiç zarar vermeden dişe malzemeyi yapıştırarak yapılan bir yöntemdir. Çoğu durumda dişin sadece arasına veya dişin kırılan kısmına yapılan bir yöntemdir. Bu sebeple bonding tamamen dişi koruyucu bir uygulamadır. Bonding uygulama, estetik diş hekimliğinde yapılan güzel, kolay ve kısa sürede yapılan bir tekniktir" diye konuştu.

"Bonding uygulamasında esas konu hekimin bilgisi ve becerisidir"

Bondingte kompozit esaslı malzemelerin kullanıldığını belirten Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, "Kompozit esaslı malzemeler genelde hamur kıvamındadır. Hekim dişin rengine uygun renk veya renkleri seçer. Bazen bir kaç farklı rengi karıştırarak kişinin dişinin rengine en uygun renkleri bulur ve bu hamur kıvamındaki malzemeleri dişin yüzeyine özel bir yapıştırıcı ile yapıştırır. Aralık olduğu durumlarda sadece dişin aralığına, dişin kırığı olduğu durumlarda ise sadece dişin kırık olan kısmına yani dişin madde kaybı olan veya eksik olan kısmına uygulanır. Dişin diğer yerlerine bonding uygulamak tam doğru olmaz.

Bazı durumlarda dişin bütün ön yüzüne uygulandığı görülüyor ancak genelde sadece eksik olan kısmına uygulanır" ifadelerini kullandı.

Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, "Hamur kıvamındaki malzeme uygulanacak diş yüzeyi temizlendikten sonra o bölgeye yavaşça uygulanır ve hekim oraya şekil verir. Şekil verdikten sonra özel bir ışın kaynağı ile malzeme ışınlanır. Işınlandıktan sonra dişin sertliğine kavuşmuş olur. Kullanılan malzeme diş kadar sert bir malzeme olur. Hekim bazı aletler ile o bölgeye şekil vererek diş ile sıfırlanma işlemini yapar. Dile takılan ve fazlalık olan bir yer olmamalıdır. Diş eti ile uyumu da sıfır olmalıdır. Bonding uygulaması bu şekilde aşağı yukarı bir diş için bu süreçlerle beraber 30 dk. gibi bir zamanda uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.