Kırık Tedavisinde Çivi Yöntemi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği üyesi Prof.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği üyesi Prof. Dr. Fuat Akpınar, kendisinin geliştirdiği ve hastalarına uyguladığı "çivi" yöntemini Van bölgesinde görev yapan ortopedi ve travmatoloji hekimlerine anlattı.

Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Prof. Dr. Fuat Akpınar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde bölgede görev yapan ortopedi ve travmatoloji hekimlerine yönelik verdiği seminer yaklaşık 2 saat sürdü. Kendisi tarafından geliştirilen ve uzun zamandır hastalarına uyguladığı "çivi" yöntemini meslektaşlarına anlatan Prof. Dr. Fuat Akpınar, "Kolda tek kemik var. Bu kemiğin kırığında kanal içi dediğimiz kemiğin iliğine koyduğumuz çivi ile hastayı ameliyat ediyoruz. Ameliyattan sonra ilave hiç alçı tespiti yapmıyoruz ve ameliyattan sonra hastanın hemen kolunu kullanmasını söylüyoruz. Hasta ameliyattan sonra elini yüzünü yıkıyor, çok kısa sürede işine dönüyor. Bu çivilerin farklı versiyonları var. Ülkemiz ve dünyada da kullanılıyor. Ama birçok komplikasyonları var. Bizim geliştirdiğimiz çivi, komplikasyonlarını minimize ediyor. Daha az yara ile çivi uyguluyoruz ve dolayısı ile komplikasyonları yani damarı sinir yaralanmalarını gidermiş oluyoruz. Çivimizin en büyük faydası hasta açısından damar sinir yaralanması olmuyor. Bir hekim açısından ameliyat kolaylığı, kısa süre ameliyat oluyor. Çalıştığımız bu sistemler üzerinde 2007'den bu tarafa bu sistemleri ön kol kemiklerinde başlayarak kullanmaya başladım. Yüzde 100'e yakın bir başarı var. Asıl, ameliyat problemi yaşamadan ameliyatı bitirmektir ve hastalarında en erken dönemde ameliyattan hemen ertesi gün elini yüzünü yıkamasını müsaade edip ameliyattan en erken dönemde yine hasta kullanabildiği kadar kullanmasına müsaade ediyoruz. Dolayısıyla erken kullanmak hasta için çok büyük bir avantaj. İşine erken dönüyor, kaynama hızlı oluyor ve hasta iş gücü kaybına uğramıyor. Eklemleri alçı içinde olmadığı için eklem sertlikleri gelişmiyor. Yara iyileşme problemleri daha hızlı oluyor, problem gelişmiyor, ameliyat yeri enfeksiyonları daha minimize oluyor" dedi.

Prof. Dr. Fuat Akpınar, "Yaptığımız bu ameliyatların kullanılan ameliyat yönteminin geliştiricisi olarak daha önce kendi çalıştığım üniversitede böyle bir sunumu yapmaktan çok mutluyum. Yaklaşık 20 ye yakın ortopediye hizmet eden arkadaşlarımız buraya katıldı. Ben kendim bu fakültenin ortopedi kliniğinin kurucusu olarak 12 yıl bu bölgede hizmet etmiş olarak arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Gayet heyecanlı ve zevkle dinlediler. Yaklaşık iki 2,5 saat bir seminer oldu. Ben de yaptığımız ameliyatları kendileri ile paylaştım, onların da takdirlerine sundum" şeklinde konuştu.

Semineri doktorların yanı sıra YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer de kısa süre takip etti.

Prof. Dr. Fuat Akpınar; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1993 yılının Temmuz ayında Yrd. Doç, 19.11.1997 yılında doçent ve 2003 yılında profesör kadrosuna atandı. Aralık 2005 tarihinden itibaren Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi olarak görev yapmıştı.