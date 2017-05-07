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Kırıkkale AK Parti üyeleri referandumu değerlendirdi

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Kırıkkale AK Parti üyeleri referandumu değerlendirdi
16 Nisan'da yapılan referandumda yüzde 63 evet oyu çıkartan Kırıkkale AK Parti teşkilatı, İl Divan Toplantısı'nda referandum öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi

16 Nisan'da yapılan referandumun ardından AK Parti İl Başkanlığı, İl Divan Toplantısı'nı gerçekleştirildi. Kırıkkale Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, toplantıya Milletvekilleri Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Koordinatör Milletvekili Halil Özyolcu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mürsel Akçay, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti İl Başkanı Akçay, referandumda gece gündüz çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Akçay, "Referandum startı verilmesinin ardından bizlerde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız ve partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımız ile birlikte çalışmalar yaptık ve Kırıkkale’de yüzde 63 evet oyu çıkardık. Referandumun ardından ise Kırıkkale merkez başta olmak üzere ilçelerimizde teşekkür ziyaretlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

kirikkale-ak-parti1-001.jpgBAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPTIK
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Asfaltlama çalışmalarımız başladı. İnşallah yaz ayında asfaltlamayan yollarımız kalmayacak. Asfalt çalışmalarının yanı sıra otopark ve diğer çalışmalarımızda tüm hızla devam ediyor" şeklinde konuştu. Başkan Saygılı'nın ardından Milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir ise referandumda Kırıkkale'de başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler. Milletvekili Öztürk ve Demir, her zaman Kırıkkale halkı ile beraber olduklarını söyleyerek, referandumun ardından ziyaretlerin devam ettiğini belirttiler.

kirikkale-ak-parti2-001.jpgİbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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