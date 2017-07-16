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Kırıkkale bayraklarla donatıldı

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Kırıkkale bayraklarla donatıldı
Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları 16 Temmuz sabahına kadar devam etti. Vatandaşlar, demokratik bir düzenin vazgeçilemez olduğunu dile getirdiler

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı dolduran binlerce Kırıkkaleli ülkenin birliğine ve bağımsızlığın vazgeçilmezliğine dair ellerinde bayraklarla hain darbe girişimine tepki gösterdiler. Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın okuduğu dualara meydanı dolduran Kırıkkaleliler eşlik etti. 

Demokrasi Nöbeti sırasında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "O gecede bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimizle, Kırıkkale’deki mülki, askeri erkanla dimdik ayaktaydık, bugün de ayaktayız" dedi. 

MİLLETİ HESAP EDEMEDİLER
Dış güçlerin güçlü bir Türkiye istemediğini ifade eden Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Güçlü Müslüman bir ülke istemeyen dış güçlerin taşeronu olmuş hain terör örgütü FETÖ’nün yapmaya kalkıştığı bir darbe girişimiydi ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Öncelikle Allah’ın hesabını unuttular. Üstat Necip Fazıl’ın söylediği gibi 'ölüm güzel şey perde arkasından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber' diyen, şehadete koşarak giden bir milletin karşılarında dimdik duracağını hesaplayamadılar” şeklinde konuştu.

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Sağanak yağmura rağmen
meydanı terk etmediler

Demokrasi Nöbeti için Kırıkkale’de Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalık nöbet süresince yağan sağanak yağmura rağmen alanı terk etmedi. Sağanak yağmur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması süresince de aralıksız şekilde sürdü. 

Meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Demokrasi Nöbeti için gelen binlerce vatandaş yağmur altında Cumhurbaşkanının İstanbul'daki konuşmasını sonuna kadar sloganlarla ve alkışlarla dinledi. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar yağmura karşı sandalyeleri ters çevirerek kendince çözümler üretti.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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