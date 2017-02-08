Kırıkkale ekonomisine 23 Milyon TL'lik katkı

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, İŞKUR İl Müdürü Arif Ay'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İŞKUR Müdürü Ay, 2016 yılı içerisinde kuruma kayıtlı iş arayanlardan 4 Bin 734 işsizin işe yerleştirildiğini söyledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, İŞKUR İl Müdürü Arif Ay'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İŞKUR Müdürü Ay, 2016 yılı içerisinde kuruma kayıtlı iş arayanlardan 4 Bin 734 işsizin işe yerleştirildiğini söyledi.

SERTİFİKA SAHİBİ YAPTIK

Vali Haktankaçmaz'a faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapan Müdür Ay, "2 Bin 672 işyerini ziyaret ettik. Bin 089 kişi işbaşı eğitim, Bin 82 kişi de TYP (Toplum Yararına Programdan) faydalandı. Bin 5 kişi Meslek Edindirme Kursları'na, 150 kişinin Girişimcilik Kursu'na katılarak, sertifika sahibi oldu. Böylece toplam 23 Milyon 425 Bin 353 TL'lik Kırıkkale ekonomisine katkı sağladık" dedi. 2017 yılı için 'İşbaşı Eğitim Programı' için ödeneğin geldiğine dikkat çeken Ay, Toplum Yararına Programın ödeneğini beklediklerini söyledi.

Bilgilendirmeden sonra yapımı devam eden İŞKUR Yeni Hizmet Binası'nda incelemelerde bulunan Valisi Haktankaçmaz, çalışmaların hızlı yürüdüğünü, Kırıkkale'ye çok güzel bir hizmet binasının kazandırıldığını belirterek, yüklenici firma yetkililerinden inşaatın durumu hakkında bilgi aldı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE