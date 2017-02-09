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Kırıkkale Evleri hizmete açılıyor

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Kırıkkale Evleri hizmete açılıyor
Kırıkkale Evleri'nin hizmete açılacağının müjdesinin veren Başkan Saygılı, "Hava şartları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşansa da buradaki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Kırıkkale'nin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı ve tarihi ile kültürünü yansıtacak olan Tarihi Kırıkkale Evleri'nin çalışmaları devam ediyor. Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ile çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaları 1 ay içerisinde tamamlayacakları müjdesini verdi.

Başkan Saygılı, "Burada iki tane büyük restoran ve 11 tane standart dükkânlarımız var. İnşallah çok kısa bir zaman sonra açmayı planlıyoruz. Hava şartları çalışmamıza müsaade etmedi. 1 aya kadar her şey bitmiş olarak çalışmalarını yapacağız. Kırıkkale'nin örnek tarihi evleri olacak. Halkımıza böyle güzel bir hizmeti sunmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz" dedi.

Saygılı, "Yöresel ürünlerin satıldığı, kafe ve restoranların olduğu Tarihi Kırıkkale evleri 1600 m2 alan üzerine kuruluyor. İlimizin tarihi konakları mimari özelliklerini yansıtan Tarihi Kırıkkale evleri içinde 11 adet 50'şer m2 dükkan, 2 adet 350'şer m2 lokanta açık oturma alanları, açık yemek alanları bulunacak" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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