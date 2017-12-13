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Kırıkkale Kop İle Okuyacak

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Kırıkkale Kop İle Okuyacak
Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi okuma kültürünün artırılmasına yönelik hedefleri kapsamında Kırıkkale'de şehir ve üniversiteden bu yönde hazırlanan...

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi okuma kültürünün artırılmasına yönelik hedefleri kapsamında Kırıkkale'de şehir ve üniversiteden bu yönde hazırlanan projeleri destekleyecek.

Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP İdaresi, "KOP Okuyor Projesi" kapsamında 2016 yılında başlattığı hibe desteğini 2017 yılında da sürdürüyor. Kırıkkale genelindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan 68 projeden Kırıkkale Üniversitesinin projesi de dâhil olmak üzere toplam 9'u hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin toplam bütçesi 253 bin 925 lira.

"Projelerle ortak çalışma kültürü kazanılacak"

Bünyesinde 8 il bulunan KOP İdaresine Kırıkkale'den üniversite, kaymakamlıklar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere birçok kurumdan 70'e yakın proje sunumu yapıldığını belirten Vali M. İlker Haktankaçmaz, yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 projenin destek almaya hak kazandığını belirterek "Projelerimizin toplam tutarı 255 bin liraya yakın ancak ben burada daha başka iki şeyi önemsiyorum. Birincisi özellikle projeli çalışma becerisinin kazanılması bakımından KOP Okuyor bizim için çok önemli, ikinci ise okuma ile alakalı eğitim ve öğretim ile alakalı bu projeler miktarı bakımından çok büyük rakamlar olmasa da oluşturacakları katma değer bakımından çok kıymetli. En basitinden çocuklarımıza okuma-yazma alışkanlığını kazandırmış olacağız. Bu tür projelerin devamının geleceğine inanıyorum. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. KOP İdaresine de böylesine hayırlı bir işe vesile oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Hazırlanan projelerin çok geniş perspektifte olması sevindirici"

2016 yılında başlatılan KOP Okuyor Projesi'nin 2017 yılı yatırım programında da yer aldığını, idarenin hizmet alanına 2016 yılının son çeyreğinde dâhil edilen Kırıkkale ve Kırşehir illerinin 2016 yılı içerisinde bu projeden yararlanamadıklarını hatırlatan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, yeni KOP İlleri için 2017 yılını kapsayan çağrı programına çıktıklarını söyledi.

Eskiden çocukların, gençlerin veya ailelerin kitaplara kütüphaneler ortamının dışında erişebilme imkânlarının bulunmadığını hatırlatan Başkan Bostancı, "Ancak oturup ta kitap okuma alışkanlıkları son derece düşüktü. Kitaba erişim imkanının artması kitap okuma alışkanlığını ne yazık ki beraberinde getirmiyordu. Bu noktada salt kütüphane kurmak veya kitap almaktan ziyade alışkanlıkların oluşturulmasına yönelik neler yapılabilir diyerek ve Kalkınma Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle projemize başladık. Gelen projeleri incelediğimde ilimizdeki farklı kurumların geniş kitleleri kapsayacak şekilde proje hazırladıklarını görüyoruz. Kırsaldan kent merkezine, dezavantajlı gruplardan üstün yetenekli öğrencilerimize ve 65 yaş üstü yaşlılarımıza kadar çok farklı toplum kesimlerine hitap eden projelerdi. Özellikle bu kadar geniş perspektiften baktıkları ve projelerini bu kıstaslara göre hazırladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle Kırıkkale için ardından tüm bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen imza töreninde, eğitim ve öğretim faaliyetinin çekirdek aileden başladığına, ilk ve orta öğretim ile sürdüğünü, akademik eğitim ile de taçlandırıldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en doğru ve sağlıklı eğitimi alabilmeleri için bizimde üzerimize düşen görevler olduğunun farkındayız. Bu nedenle küçük bütçeli de olsa kabul edilen "Bu Benim Okuma Hikâyem Projesi" ile görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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