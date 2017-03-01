Kırıkkale köyleri kamerayla izleniyor

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Köylerde Huzur Var' Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Köylerde Huzur Var' Projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında 2016 yılında Balışeyh İlçesi'ne bağlı 29 köye, hırsızlık ve asayiş uygulamalarını denetlemek için kameralar yerleştirildi. Köylere yerleştirilen 59 kamerayla, köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Proje kapsamında 20 Şubat'ta Beşbıçak Köyü'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı hakkında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İki gün boyunca kamera izleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen Y.S.'yi kısa sürede yakaladı. Evden çaldığı 5 bilezik ve televizyonun yerini de gösteren Y.S., jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE