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Kırıkkale PTT'ye Baş Müdür Muammer Güney atandı

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Kırıkkale PTT'ye Baş Müdür Muammer Güney atandı
Kırıkkale PTT Baş Müdürlüğü'ne Gaziantep'ten atanan Baş Müdür Muammer Güney, Kırıkkale halkına memnuniyet esaslı hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti

Kırıkkale PTT Baş Müdürlüğü'ne Gaziantep'ten atanan Baş Müdür Muammer Güney göreve başladı. Kırıkkale halkına memnuniyet esaslı hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Baş Müdür Güney, "Kırıkkale PTT'sini daha ileriye götürmek için buradayım. Başta Kırıkkale Merkez Postanesi olmak üzere ilçede bulunan PTT'lerde vatandaşlarımızı kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızla memnun etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Şu an acil olarak 8 adet personele ihtiyacımız var" diyen Güney, "Kırıkkale PTT Kargo, Türkiye'nin 81 il ve ilçesi dahil köylerine kadar halkımızın hizmetindedir. Halkımız her türlü şikayetleri, Kırıkkale PTT İl Müdürlüğü'ne bildirebilir. Çayımızı ikram ederiz, istek ve şikayetleri birinci ağızdan dinlemek ve sorunlara çözüm bulunması noktasına her zaman buradayız" diye konuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Kırıkkale PTT  Baş Müdürü Muammer Güney, Niğde, Hakkari ve Gaziantep'te görev yaptı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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