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Kırıkkale SYDV'den yabancılara yardım eli

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Kırıkkale SYDV'den yabancılara yardım eli
2016 yılında yapılan yardımları değerlendiren Kırıkkale SYDV Başkan Vekili Dr. Özkan, imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine kol kanat germeye çalıştıklarını kaydetti

Kırıkkale Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yardım başvurusunda bulunan yabancılara yaptığı yardım miktarını açıkladı. Vakıf Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Kırıkkale merkez ilçede ikamet eden ve yardım için müracaat eden bin 339 yabancı haneden son bir yılda ihtiyaç sahiplerine yönelik toplamda 133 bin 404,80 TL'lik bir yardımda bulunduklarını açıkladı.

SYDV Başkan Vekili Özkan, "Merkezi ödemeler kapsamında, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı gibi yardımlarda bulunduk. Ayrıca haftanın belirli günlerinde Kırıkkale merkez de oturan yabancıların evlerini ziyaret ederek ihtiyaçları olup olmadığını ve sorunlarını dinliyoruz" dedi. 2017 Ocak ayı itibari ile 776 yabancı öğrenci şartlı eğitim yardımı, 294 yabancı çocuk şartlı sağlık ve 2 yabancı kadın şartlı gebelik yardımı programında yararlandığını belirten Özkan, "Yardıma muhtaç yabancı vatandaşların yardım alma konusunda sıkıntı yaşamaması için vakıf olarak her türlü tedbiri aldık. Yardıma muhtaç yabancı vatandaşlarımız sıkıntılarını aza indime çabasındayız diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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