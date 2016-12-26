Kırıkkale Telekom'da şikayetler artıyor

Türk Telekom'un Kırıkkale İl Müdürlüğü'nde son günlerde abonelerin şikayetleri bitmek bilmiyor.

Türk Telekom'un Kırıkkale İl Müdürlüğü'nde son günlerde abonelerin şikayetleri bitmek bilmiyor. Özellikle telefon arızaları ve internet arızaları konusunda vatandaşların Kırıkkale Telekom İl Müdürlüğü'ne dilekçelerini vermesine rağmen sorunların çözülmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir arıza için Telekom Müdürlüğü'ne dilekçe veren Kırıkkaleli vatandaş, cep telefonuna gelen mesajda sorunun hemen çözüleceğinin belirtildiğini ancak 6 gündür ne gelenin olduğunu ne de sorununun çözüldüğünü söyledi. Gelen mesajda başvurunun kayıt altına alındığını söyleyen vatandaş, "Telekom İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza ekipleri halen gelmediler. Telefon yada internet borcu ödemediğimizde 4 gün içinde kesiyorlar. Arıza için 48 saat içinde döneceğiz diyorlar ancak ortada kimse yok" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE