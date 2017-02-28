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Kırıkkale teşkilatı sahaya indi

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Kırıkkale teşkilatı sahaya indi
AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, referandum mesaisine başladı. İl Başkanı Akçay ve ekibi, Zafer Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek 'evet' oyu istedi

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum mesaisine başladı ve İl Başkanı Mürsel Akçay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Zafer Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek destek istedi.  16 Nisan tarihine kadar 'Evet' için sahada olacaklarını dile getiren İl Başkanı Akçay "Milletimizin bekası, devletimizin 2023-2053-2071 hedefleri için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimize anlatacağız" dedi.

HALKIMIZA GÜVENİYORUZ
Teşkilatın bütün kademelerinin referandum için sahaya indiğinin altını çizen Akçay, "Bu sistem AK Parti yada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan için gerekli olan bir sistem değil. Bu sistem ülkemiz ve milletimizin geleceği için gerekli olan bir sistem. Biz milletimizin sağ duyusuna ve kararlılığına güveniyoruz. Milletimiz en doğru kararı verecektir" dedi. AK Parti İl Başkanı Akçay'a, Merkez İlçe Başkanı Enver Kılıç, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Bahadır Kılıç, Teşkilat Başkanı Turan Duruyürek, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Remzi Sazak, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Hüseyin Ceylan ve İl Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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