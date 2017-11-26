Kırıkkale Türk Sağlık Sen'de Buluç dönemi

Kırıkkale Türk Sağlık Sen Şubesi'nin kongresine tek listeyle katılan eski başkan yardımcısı Murat Buluç, delegelerin güven oyunu alarak başkanlığa seçildi

Türk Sağlık Sen Kırıkkale Şubesi 6'ncı Olağan Kongresi gerçekleşti. Öğretmenevi'nde yapılan kongreye Eski MHP Kırıkkale Milletvekili Seyit Ahmet Göçer, Kırıkkale MHP 2'nci İl Başkanı İlyas Canöz, şube başkanları, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ESKİ BAŞKAN ADAY OLMADI

Divan Başkanlığı'na Türk Eğitim Sen Şube Başkanı ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Abdullah Yücel Karabacak, Türk Enerji Sen İl Temsilcisi İlker Mazılıgüney, Türk Büro Sen Şube Başkanı Sabri Turgut seçildi. Yapılan kongrede mevcut şube başkanı Şuayip Keskin aday olmadı. Kongrede bir veda konuşması Keskin, görev yaptığı süre içerisinde kendisi ile çalışan arkadaşlara teşekkür ederek, yeni göreve gelen arkadaşlarına başarılar diledi. Kongrede yeni başkan seçilen eski Türk Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkan Yardımcısı Murat Buluç ve eski MHP Kırıkkale Milletvekili Seyit Ahmet Göçer de birer konuşma yaptı. Daha sonra tek liste halinde yapılan kongrede Şube Başkanlığı görevine Murat Buluç ve yönetim kurulu seçildi.

YÖNETİM KURULU

ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Kırıkkale Türk Sağlık Sen'in Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; "Murat Buluç (Başkan), Yunus İdik, Kadir Cansız (Başkan Yardımcısı), Mesut Gençer (Teşkilat Sorumlusu), Ömer Dedebali (Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Uğur Kıran (Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı), Ersin Onar (Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Denetim Asil Kurulu Üyeleri; Fatih Yıldırım, Hasan Baykal, Serkan Temizkan, Harun Atasayar, Mehmet Yetkin, Mehmet Düğeroğlu, Özcan Köçer, Disiplin Asil Üyeleri; Bayram Kaçar, Serkan Acar, Ali Yeşilyurt, Üstü Kurulu Delege Adayları Murat Buluç ve Bülent Bozkurt." İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE