Kırıkkale Üniversitesinden Sosyal Medya Ve Bilişim Hukuku Konferansı

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilciği tarafından düzenlenen konferansta sosyal medya ve bilişim hukukunun dünü bugünü konuşuldu.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilciği tarafından düzenlenen konferansta sosyal medya ve bilişim hukukunun dünü bugünü konuşuldu.

Teknoloji ile birlikte gelişimi hızla devam eden bilişim sektörünün ve sosyal medyanın üzerinde durulduğu konferans, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Hukuki Değerlendirme Koordinatörü Sakin'in sunumuyla başladı. Bir internet haber sitesinin genel yayın yönetmeni Serra Bediha Timur'un konuşmasına geçildi. Timur, yaptığı konuşmada habercilik sektörüne ve habercilik sektörünün hukuki boyutlarına değindi. Timur'un ardından Avukat Meltem Banko söz alarak, "Bilişim Hukuku ve Sosyal Medya" konulu konuşmasını yaptı. Daha çok bilişim ve sosyal medya hukukunda kişilik hakları, uluslararası düzeyde bir sosyal medya ve bilişim sözleşmesinin gerekliliği konularına değinen Banko, öğrencilerle samimi diyaloglar kurarak, tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya uzmanı ve yazar Mehmet Burak Torun ise daha çok sosyal medya üzerinde durdu. Sosyal medya üzerindeki Sabri Reyiz, Cedric, Kızların İç Sesi ve Fıratın Blogu gibi karakter özlü paylaşım sayfalarının Torun tarafından oluşturulduğunu öğrenen öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Aynı zamanda Uluslararası Sosyal Medya Derneği İç Anadolu Bölge Başkanlığı görevini de sürdüren Torun, son zamanlarda çok satanlar listesinde ismi sık sık geçen kitabı "Menemen Olma Fenomen Ol" tek tek imzalayarak öğrencilere hediye etti. Son olarak konuşmacılar dinleyicilerin sorularını yanıtladı.