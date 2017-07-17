Kırıkkale’de 15 Temmuz Nöbeti Sona Erdi

Kırıkkale'de 15 Temmuz anma programlarının son gününde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbeti tuttu.

Kırıkkale'de 15 Temmuz anma programlarının son gününde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbeti tuttu.

Bir haftaya yakın bir süredir sürdürülen 15 Temmuz anma etkinliklerinin son gününde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Kırıkkaleliler demokrasi nöbeti tutu. Demokrasi nöbetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle nöbet sırasında gösterilerini sunan Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'na katılımcılar yüksek sesle eşlik etti. Tekbirler çeken katılımcılar hep birlikte ellerindeki bayrakları salladılar. Nöbet sırasında meydanda kurulan dev ekranda katılımcılara 15 Temmuz günü yaşananlara dair belgeseller sunuldu. Belgesel gösterimi sırasında Kırıkkaleliler duygusal anlar yaşadı.

Ayrıca Kırıkkale protokolü üyeleri nöbet süresince Kırıkkalelilere eşlik etti.