Kırıkkale'de 2017 yılı 'atılım yılı'

Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, HedefHalk Gazetesi Kırıkkale İl Temsilcisi İbrahim Akpınar'a, İl Özel İdaresi'nce 2017 yılında planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, HedefHalk Gazetesi Kırıkkale İl Temsilcisi İbrahim Akpınar'a, İl Özel İdaresi'nce 2017 yılında planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'nin Özel İdaresi'nde çalışmaları sekteye uğrattığı belirten Çaykara, "Yatırımların tekrar canlandırılması için planlarımızı yaptık. Yerel Müze ve Meclis gündeminde yer alan projelerde aynı kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Geçtiğimiz aylarda kentte yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bozulan köy yollarının yenilenmesi ve yeni yolların açılmasıyla ilgili çalışmaları anlatan Meclis Başkanı Çaykara, "2017 yılında hedefimiz tüm köylerin öncelikli olarak alt yapılarını tekrar tadilattan geçirmek. Kırıkkale'de yoğun kar yağması nedeniyle hasar gören yolları tekrar yapacağız. Köylerimiz için 2017 yılı, yol çalışması anlamında atılım yılı olacak" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE