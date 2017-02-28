Kırıkkale'de bin 200 kişiye iş imkanı

Kırıkkale İŞKUR Müdürü Arif Ay, Toplum Yararına Programları kapsamında 6 aylık süreyle çeşitli kurumlara, il ve ilçe belediyelerine toplam bin 200 kişinin istihdam edileceğini söyledi

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 6 aylık süreyle çeşitli kurumlara, il ve ilçe belediyelerine toplam bin 200 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. İl Müdürü Ay, müracaatların başladığını ve 3 Mart 2017 Cuma gününe kadar devam edeceğini dile getirdi.

15 MART'TA İŞ BAŞI YAPILACAK

Müdür Ay, "Noter huzurunda kuralar çekilecek ve 15 Mart itibarıyla da çalışanlarımız kurumlarında iş başı yapmış olacak. Toplamda bin 200 kişilik bir kadro ilimize tahsis edildi. Çalışma süresi 6 ay olacak. 19 yaşını doldurmuş her birey başvuru yapabilecek" diye konuştu. Ay, "Eğer aynı aileden birkaç kişi başvuruda bulunup, bunlardan birden fazlası kurada çıkarsa aynı aileden oldukları için sadece bir kişi çalışabilecek. O da yaşça en büyük olan kişi olacak" dedi.

İl Müdürü Ay, "En önemli amacımız istihdamı artırıp, işsizliği azaltmak. Bin 200 kişilik TYP programıyla 15 milyon 840 bin TL ödeneğin ilimize kazandırılmasında büyük gayretleri olan Milletvekillerimize ve Valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE