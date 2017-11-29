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Kırıkkale’de Camiler Doldu Taştı

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Kırıkkale’de Camiler Doldu Taştı
Mevlid Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi Kırıkkale'de de dua ve ibadetlerle kutlandı.

Mevlid Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi Kırıkkale'de de dua ve ibadetlerle kutlandı.

Kırıkkaleliler Mevlid Kandili sebebiyle şehirdeki camilere akın etti. Kırıkkale Müftülüğü tarafından Merkez Nur Cami'de düzenlenen kandil programına kent halkı yoğun ilgi gösterdi. Camiye gelen vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya açarak dua ettiler. Düzenlenen kandil programı boyunca Kur'an-ı Kerim'den sureler okundu ve ilahiler söylendi.

Programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitimi Daire Başkanı Dr. Fatih Kurt, vaazında Hz. Muhammed'in hayatından kesitler paylaşarak onun güzel ahlakını ve kararlılığını anlattı.

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