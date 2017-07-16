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Kırıkkale’de Demokrasi Nöbeti Heyecanı

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Kırıkkale’de Demokrasi Nöbeti Heyecanı
Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları 16 Temmuz sabahına kadar devam etti.

Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları 16 Temmuz sabahına kadar devam etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yıl dönümünde yurt genelinde tekrar vatandaşlar meydanlara çıktılar ve demokratik bir düzenin vazgeçilemez olduğunu dile getirdiler. Kırıkkaleliler tüm yurt genelinde olduğu gibi darbe girişimine karşı başarılı direnişin yıl dönümünde meydanlardaydılar. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce Kırıkkaleli ülkenin birliğine ve bağımsızlığın vazgeçilmezliğine dair ellerinde bayraklarla hain darbe girişimine tepki gösterdiler. Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın okuduğu dualara meydanı dolduran Kırıkkaleliler eşlik etti.

Demokrasi Nöbeti sırasında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "O gece yapılmak istenen yönetime el koymak, iktidarı devirmek değildi. Bu aziz milletin geleceğine ipotek koymaktı. Millet bunu gördü Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara, tanklara göğüs germek üzere meydanlara çıktı ve Allah'a hamd olsun bugün buradayız. O gecede bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimizle, Kırıkkale'deki mülki, askeri erkanla dimdik ayaktaydık, bugün de ayaktayız" dedi.

Dış güçlerin güçlü bir Türkiye istemediğini ifade eden Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, "Güçlü Müslüman bir ülke istemeyen dış güçlerin taşeronu olmuş hain terör örgütü FETÖ'nün yapmaya kalkıştığı bir darbe girişimiydi ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Öncelikle Allah'ın hesabını unuttular. Üstat Necip Fazıl'ın söylediği gibi "ölüm güzel şey perde arkasından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber" diyen, şehadete koşarak giden bir milletin karşılarında dimdik duracağını hesaplayamadılar" şeklinde konuştu.

Program, mehter marşıyla devam etti ve sabah ezanı okunana kadar Kırıkkaleliler meydanda kaldı. Programı sonuna kadar takip eden Kırıkkale protokolü, sabah namazını hep birlikte Kırıkkale Merkez Nur Camii'nde kıldı.

Kırıkkale’de Demokrasi Nöbeti Heyecanı

Kırıkkale’de Demokrasi Nöbeti Heyecanı

Kırıkkale’de Demokrasi Nöbeti Heyecanı

Kırıkkale’de Demokrasi Nöbeti Heyecanı

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